Recientemente Lina Tejeiro ofreció una entrevista a Alejandra Azcárate, en donde la modelo y actriz se refirió a todo lo que ocurre en sus redes sociales y tambíen ofreció más detalles sobre cómo están las cosas con su expareja, Andy Rivera.

En su charla con Azcárate, la actriz no tuvo problemas en hablar sobre lo que ha pasado en su vida tras haber realizado varias revelaciones sobre las causas que afectaron su intento de reconciliación con Rivera y su noviazgo con Norman Capuozzo.

Tejeiro nuevamente no tuvo reparos en reconocer que vivió una relación bonita con Capuozzo, pero también admitió que cometió un gran error al no permitirse disfrutar de todo lo que le pudo brindar ese hombre, porque aún no había sanado muchas cosas de su noviazgo con Andy Rivera, la cual duró poco más de cuatro años.

"Ese fue un error, eso me pesa, me arrepiento de haber estado en una relación y no haber disfrutado de este gran hombre como era Norman o de mi otra relación porque no sané, no me di mi espacio necesario de una relación a otra", comentó Tejeiro a Alejandra Azcárate.

En medio de su relató Azcárate disparó un duro apunte al preguntarle a Lina, si en algún momento había llegado a considerar que estas situaciones le produjeron la sensación de haber perdido su dignidad.

De manera inesperada, Lina Tejeiro no tuvo tapujos en reconocer que sí. "¿La dignidad? Claro todavía no la encuentro", respondió la actriz y modelo.

Después de esa confesión, Lina también confesó que en este momento tiene la plena certeza de que su historia con Andy Rivera ha llegado a un final definitivo y que esa es una situación que ya no tiene retorno, puesto que el cantante es quien no desea acercarse a ella.

"No hay manera, no hay vuelta de hoja... yo ya intenté, hice, deshice, y ya no me contesta. Debe ser muy cansón para él que todos los días le escriban de lo mismo, que venga que Lina. Ya no hay manera, ya se intentó todo, por lo menos de mi parte y no quiero ser esa piedra en el zapato que todos los días está ahí.

Tejeiro le recordó a Alejandra Azcárate las cosas no funcionaron porque el propio Andy Rivera no quiso. La actriz señaló que en su momento ambos intentaron recuperar las cosas en medio de un viaje a Cancún, pero las cosas no se dieron y el hecho de que la relación fuera pública, junto a los ataques en redes sociales hicieron que las cosas fueran más difíciles.

"No se logró ni funcionó porque él no quiso. Esa es la verdad. Se intentó durante un tiempo como se vio, fuimos a Cancún juntos, pero es muy difícil cuando ya se había hecho algo tan público como mi anterior relación. La gente es mala, la gente es cruel y hace comentarios muy hirientes", comentó Tejeiro.

Vea la entrevista completa de Lina Tejeiro con Alejandra Azcárate.