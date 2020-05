"Me condenan como si hubiera cometido un delito": Luisa Fernanda W responde a críticas por Legarda

Luisa Fernanda W ha sido protagonista de numerosas noticias desde que su rumoró que sería mamá por primera vez. En medio de la cuarentena confirmó su estado de embarazo al lado de su pareja, el cantante popular Pipe Bueno.

A pesar de que la influencer ya tiene una nueva vida y hasta un nuevo hogar, los internautas aún la atacan por supuestamente haber olvidado tan pronto a su exnovio, el fallecido Fabio Legarda.

La paisa se ha mantenido al margen de los polémicos mensajes que recibe a diario. Sin embargo, en una reciente transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, estalló y pidió que por favor lo superaran.

Cabe mencionar que todo inició cuando una espectadora le sugirió llamar a su hijo Fabio Andrés, nombre de su expareja.

“Es un nombre muy lindo, pero no, así no se va a llamar, pues porque no veo a mi hijo con ese nombre. Yo todavía no sé cómo ponerle, pero gracias por tu sugerencia”, aseguró.

Aunque no todo quedo ahí, pues mientras interactuaba con sus seguidores recibía constantes comentarios de parte de una internauta que la atacaba por Legarda.

“¡Déjame tranquila! Supera el tema. Definitivamente hay gente que de verdad no lo deja vivir a uno. O sea, me condenan como si hubiera cometido un delito. ¡Ay no, ya! Yo merezco estar tranquila, merezco ser feliz, hacer mi vida ¡Superen el tema y déjenme en paz!”, expresó un poco molesta.

Luisa finalizó el controversial tema aclarándole a sus seguidores que siempre evita responder ese tipo de comentarios, pero a veces no aguanta más. Además, pidió que por favor la dejaran vivir su vida.

“Yo siempre ignoro, pero también hay veces que provoca como responder, como que ¡Ay ya! ¿Entonces qué hago? ¿Me mato pues o qué hago? ¿No salgo? ¿Me encierro? No, yo estoy viviendo mi vida tranquila, como una mujer joven, una mujer tranquila, viviendo mi vida como de verdad me lo merezco, como la vives tú que me estás viendo, que la vives tranquila; nadie te está diciendo nada”, añadió.