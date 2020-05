"Me harta que me vean como un símbolo sexual": Mara Cifuentes

Mara Cifuentes, la reconocida modelo trans colombiana, ha sido tendencia en varias ocasiones en las redes sociales debido a las sugestivas fotos que comparte en su cuenta oficial de Instagram, con las que suele dejar con la boca abierta a sus seguidores por su candente figura.

Sin embargo, en una reciente transmisión En Vivo que realizó, la modelo aseguró que ya no quiere ser vista por los hombres como un símbolo sexual, simplemente por ser transgénero.

Lee también: Mara Cifuentes y su 'amenaza' a quien le pregunte por su sexo

“La verdad me harta que me vean como un símbolo sexual. Tengo derecho a disfrutar de mi sexualidad y todo, pero me harta que los hombres entiendan que solo por ser trans ya quiero sexo. ¡No! La verdad va más allá que eso”, expresó.

No obstante, aseguró que su comunidad se está ganando hasta ahora un puesto en el mundo.

“Yo amo a mi familia trans y por eso siento que tenemos que apoyarnos unas con otras en todos los rincones; y a pesar de que algunas quieran dejar esto como un secreto, hay otras que sí queremos educar a la gente”, añadió.

Lee también: ¿Niño o niña? Andrea Tovar revela el sexo de su bebé

Mara recibió el apoyo de varios internautas a través de las redes sociales. Aunque otros simplemente resaltaron que eran vistas de esa manera debido al contendido que publican.

“Bueno lo que las hace ver cómo símbolo sexual creería yo, es la clase de fotos que suben donde muestran hasta el alma... si no quieren que las vean así pues tápense un poquito más”, “No quiere que la traten como símbolo sexual y sube cuánta foto del rabo pelado”, “Para que muestra todo pues jajajaja”, fueron algunos de los mensajes que recibió.