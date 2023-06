"Me llevo la casa que hice": sujeto terminó su relación y destruyó piso en vivienda de sus suegros

“Me botaron, pero me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de sus suegros”, dice la descripción del videoclip.

El video generó algunas risas, pero también causó indignación en los internautas, quienes dejaron algunos mensajes criticando lo sucedido.

"Mi marido construyó en la casa de mi papá y siempre me ha dicho que es casa de mis hijas, que él sabe que no se llevará nada"; “mi cuñado construyó en terreno de mis papás y cuando se separa de mi hermana la casa quedo para mi sobrino”; "por eso nunca, pero nunca se debe vivir en casa de los suegros", fueron algunos de los mensajes.