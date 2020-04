Melina Ramírez reapareció en redes y mostró su espectacular cuerpo

Melina Ramírez ha sido la protagonista de numerosa información desde que se rumoró que se habría dado una nueva oportunidad en el amor con el actor Juan Manuel Mendoza. Además, la modelo confirmó que actualmente se encuentran pasando juntos la cuarentena.

Y a pesar de que la presentadora se ha mostrado un poco distante de las redes sociales, recientemente decidió sorprender a sus fanáticos con unas candentes fotografías que, al parecer, fueron tomadas por su pareja.

En éstas, la modelo está posando con una camiseta blanca que deja al descubierto que no lleva nada debajo.

“¿La 1? ¿La 2? o ¿La 3?”, fue el interrogante que les hizo la caleña a sus fanáticos.

Sus seguidores rápidamente empezaron a elegir sus favoritas, no sin antes destacar que en todas salía hermosa.

“Divina en todas, pero voto por la 3”, “Todas bellas”, “Las tres”, “Hermosa en las tres, pero me quedo con la 2”, “Las tres, en todas te vez hermosa Meli”, “Yo prefiero el fotógrafo”, “Me quedo con las tres ¡Hermosísima!”, “Calma tanta guapura, Meli de por Dios”, “En todas estas bella pero me gusto más la 2”, “Todas mi amor, déjate hacer otro pelao”, fueron algunos de los halagos que recibió.

Por otra parte, actualmente Melina se encuentra en la finca de su pareja en compañía de su pequeño hijo Salvador. Aún así vale la pena recordar que la pareja sigue sin hacer oficial su relación.