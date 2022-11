Messi 'resolviendo' el Algebra Baldor: la imagen de Fortaleza CEIF luego de la derrota de Argentina

Comenzaron las sorpresas en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, ya que Arabia Saudita sorprendió a la Argentina de Leonel Messi ganándole en su debut 2-1 luego de ir por debajo del marcador. Cortándole una racha de 37 partidos sin conocer la derrota.

El partido en la primera mitad tuvo varias controversias, entre ellas unas intervenciones del VAR en contra de Argentina, que vio como muy temprano un penal sancionado por el juez central, fue convertido por Messi.

Ya en la segunda parte, los árabes salieron a jugarle de igual al seleccionado dirigido por Leonel Scaloni, donde encontraron tramites en los que fueron superiores y después de una gran jugada por la banda izquierda Alshehri puso la igualdad a tan solo dos minutos de haber comenzado el segundo tiempo.

Arabia no bajó la guardia y seguía compitiendo de gran manera ante un Argentina que se iba desdibujando con el paso de los minutos. Por eso, al minuto 53 Aldawsari en una jugada milimétrica puso el palo izquierdo por el arco defendido por el Dibu Martínez que, pese a su esfuerzo, no le quedó otra que sacar el balón del fondo de la red.

Argentina sorprendido intentó hacerse con el juego, siendo Ángel Di María el más incisivo en el ataque, pero sin lograr ningún éxito, ya que el guardameta de los asiáticos Al-Owais fue la gran figura, atajando cinco disparos que fueron determinantes en el trámite del encuentro.

Fortaleza CEIF y el meme que explotó las redes tras la derrota de Argentina

Una vez finalizado el encuentro y tras este duro golpe mundial, los memes en las redes sociales no se hicieron esperar, y muchos internautas fueron críticos con el debut mundialista de los sudamericanos.

Pero otro que no se quedó atrás fue Fortaleza CEIF, el equipo bogotano que se ha caracterizado por tomarse el fútbol con mucho humor, no dejó pasar la oportunidad para que, muy a su estilo, dejaran uno de los memes que ha estallado las redes sociales, y que los usuarios no han parado de reír y a su vez de comentar.

En la imagen se puede observar a Leonel Messi sentado con cara de pensamiento, mientras observa el tradicional libro de Algebra Baldor que contiene problemas matemáticos y que es muy empleado en los colegios del país.

“Que problema hermano… ¿Las respuestas estarán hasta el final?”, fue lo escrito por el CM del popular equipo que rápidamente vio como la publicación se hizo viral. Cabe recordar que los ‘atezados’ se quedaron sin chances para disputar el ascenso en Colombia luego de que el Atlético Huila se coronara como campeón del segundo semestre en el Torneo BetPlay.