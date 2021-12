"A mí me gustan los senos un poquito grandes", Luisa Fernanda W confiesa que se va a operar

Asimismo, aseguró que el cambio de prótesis también traerá un aumento en sus senos.



Frente a esto dijo; “¿Que si me voy a poner más? Un poquito más. A mí me gustan los senos un poquito grandes. Me parecen divinos los cuerpos de las mujeres que tienen los senos naturales y se ven tan lindas y elegantes”.



Sin embargo, la colombiana aseguró que el aumento no se vería tanto, ya que su busto quedará igual pero ‘paradito’.

Al finalizar dijo que tiene mucha pereza de hacerse este cambio, pero insistió que lo hace por salud.