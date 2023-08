[Video] "Mi mujer me pega es por mi bien": hombre defiende la violencia familiar en su hogar

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más importantes en todo el mundo, pues ya cuenta con más de 800 millones de usuarios que cada día comparten videos sobre diferentes temas.

La facilidad de usar TikTok y su interfaz ha hecho que las personas duren horas observando videos sobre situaciones graciosas, curiosidades, deportes, entre otros temas.

Lea también: Menor de apenas 11 años fue arrestada por hacer un reto peligroso en redes sociales

Algunos de los videos que más se vuelven virales son aquellos con situaciones divertidas.

Precisamente, hace algunos instantes muchos usuarios empezaron a hablar de un clip de 7 segundos que le sacó una risa a más de uno. En este se puede ver a un hombre que estaría en algún lugar de la costa, quien estaba peleando con un vecino y argumenta el porqué su esposa le pega.

"Mi mujer me pega es por mi bien, no sea sapo llave. Esa es la que yo quiero y no la voy a dejar", dijo en medio de gritos, pues, aparentemente, alguien le hizo un reclamo por un altercado que habría tenido con su pareja.

Le puede interesar: [Video] Joven ahorró monedas de $500 y $1.000 por cinco años y el resultado sorprendió a muchos

Este video desató decenas de comentarios por algunos internautas quienes escribieron mensajes como: "como debe ser"; "si la mujer te pega es porque algo hiciste mal. Si haces bien x las puras no te pega"; "si no es algo así no quiero nada".