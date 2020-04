Modelo acusa a Maluma de obligarla a hacer un trío con Pipe Bueno

El reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, compartió en su canal personal de YouTube el relató de Grettel Dorado, una modelo que confesó que Maluma la obligó a hacer un trío sexual con su amigo, Pipe Bueno.

Dorado confesó que "los hechos ocurrieron hace cuatro años", después de un concierto que el reguetonero ofreció en Cancún, México.

En medio de la presentación, Maluma subió a la modelo a la tarima y además de besarla le cantó algunas de sus canciones.

Al terminar el concierto, Grettel Dorado cuenta que uno de los encargados de la seguridad del artista la invitaron a subir a la suite de Maluma.

“Llegue y él estaba sentado en la cama en bata, y ahí estaba Pipe Bueno. Empezamos a platicar, empezamos a convivir y a tomar obviamente (…) ese día tuve relaciones con Maluma”, dice la mujer.

Sin embargo, la modelo asegura que el cantante se aprovechó de que estaba tomada y que cuando salió a la sala, Pipe Bueno estaba esperando, entonces, Maluma insistió en que estuvieran juntos.

“En ese momento no sabía lo que hacía, no me sentí bien, me sentí usada, utilizada, y literal decepcionada de todo porque nunca esperé eso de él", afirmó.

“Yo no quería obviamente, yo le dije todo el tiempo que no quería y pues yo estaba seducida y pues ilusionada con él, no con Pipe, entonces él me obligó a estar con Pipe, yo siempre dije que no”, agregó.

Por último, la joven cubana indicó: “A mi mamá la amenazaron, decían que me iban a matar si hablaba. Yo siento que fui otra víctima”.

El reportero mexicano cuenta que la modelo le confesó que nunca quiso denunciar a Maluma, porque no le creerían. Además, admitió que nunca quiso tener relaciones con los dos al mismo tiempo y fue obligada al acto.

De momento, ni Maluma ni Pipe Bueno -quien espera un bebé con la youtuber Luisa Fernanda W- se han pronunciado sobre estos hechos.