No obstante, la joven también ha llamado la atención de los curiosos por protagonizar algunas controversias públicas como el incidente que vivió con un agente de tránsito, al cual habría atropellado por evadir un puesto de control. De igual manera, noticias indicaron que el pasado fin de semana la creadora de contenido tuvo una pelea con su expareja en una discoteca de Bucaramanga.

Sin embargo, Cortés no deja de ser centro de comentarios, ya que recientemente sorprendió a sus fieles seguidores de Instagram con un video en su cuenta oficial, donde contaba que lanzaría un juguete sexual. Aida aseguró que esta noticia le gustaría a más de uno, ya que sería una réplica exacta de su parte íntima.

“Les traigo una novedad súper bacana que sé que a más de uno le va a gustar, y es que voy a sacar muy prontico la réplica de mi vagina en un juguete sexual. El molde va a ser exactamente el mismo, para que ustedes lo disfruten”, afirmó la modelo en un post, donde ya reúne más de 160.000 reproducciones.

Aida Cortés afirmó que hacía esto con la intención de que su público sea feliz y pueda disfrutar mucho, “dándoles un poco de ella hasta donde más puede”. De igual forma, enfatizó en que le gusta innovar y probar cosas diferentes.

“Me gusta innovar, me gusta ir más allá y esto es un plus muy bacano. No cualquier nena lo tiene”, agregó sobre este lanzamiento.

Para finalizar el anuncio, Cortés reveló que ya se reunió con el laboratorio para sacar el molde exacto y comenzar a producir el juguete. Según tiene planeado, aproximadamente en un mes tendrá listo este producto para venderlo.