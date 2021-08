Mon Laferte muestra por primera vez cómo se ve embarazada

Mon Laferte, la cantautora y compositora chilena, conocida en el mundo musical por mezclar géneros como como la balada, el pop rock, el reggae, la cumbia entre otros, conmovió a sus seguidores al subir la primera foto de su embarazo.

La cantante, hace un par de días, publicó en su cuenta de Instagram -en la que cuenta con más de tres millones de seguidores- la primera fotografía de sus diez semanas de embarazo. Mon Laferte sale con un elegante vestido rosado posando para la cámara y un emotivo mensaje que la acompaña.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡Soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida”, escribió Mon Laferte.

De esta forma, la cantautora chilena contó a sus fanáticos la noticia de que al fin estaba embarazada, ya con casi tres meses de embarazo, logrando sorprender a sus seguidores quienes no se imaginaban que Mon Laferte estuviera buscando ser mamá.