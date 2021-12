“Morrongos, solapados”: La polémica respuesta de Johanna Fadul a sus detractores

Johanna Fadul se ha convertido en una de las actrices colombianas más queridas por muchos de sus fans, quienes normalmente suelen destacarla no solo por su belleza, sino también por su personalidad; y además destacan su relación sentimental con el también actor Juan Sebastián Quintero.

La actriz que ha participado en varias producciones exitosas, cuenta con un poco más de 6 millones de seguidores en Instagram, pero en las últimas horas se ha visto en vuelta en una polémica, por un mensaje que dejó a través de sus stories, donde respondió fuertemente a sus detractores quienes con insultos la criticaron por un pequeño error que cometió.

Todo se dio, el pasado 15 de diciembre por medio de un video en el que Fadul manifestó un feliz inicio de novenas, deseando mucha paz a todos sus fans, y así mismo recomendó un ritual de oraciones durante esta festividad que se hace como tradición durante 9 días que culminan el 24 de diciembre en conmemoración al nacimiento del Niño Jesús.

No obstante, los usuarios de redes sociales, no dejaron pasar este error, e inmediatamente le escribieron que las novenas comenzaban a celebrarse el 16 de diciembre y no el 15 que era lo que había dicho la nacida en la capital del país; algo que agradeció la también modelo a los que de buena forma le hicieron ver que estaba equivocada.

Aunque posteriormente, también criticó a los que de otra forma le comentaron con mensajes groseros y señaló “a los que tienen que “corregir” con groserías e insultos métanse un dedito y listo”, fue el mensaje con el que Johanna comenzó su relato, desatando una fuerte polémica, ya que una cuenta especializada en captar la vida de los famosos, subió el clic a su perfil.

Momentos después la actriz culminó su comentario diciendo que: “Por personas así es que este mundo va de c*** para el estanco. Va y uno se los encuentra en la calle y no son capaces de decir lo mismo en la cara. Se escudan en una pantalla de celular. ¡Morrongos y solapados!”, declaraciones que desataron una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes generaron todo tipo de opiniones divididas, en la que algunas personas estuvieron de acuerdo con la actitud de Fadul, y otros la criticaron por expresarse de forma ‘grosera’ ante sus admiradores.