Mujer de 81 años terminó su carrera universitaria tras superar dos veces el cáncer

Cuando hay grados universitarios, lo usual es ver a jóvenes con toga y birrete recibiendo su diploma y con la gran expectativa de lo que serán sus años venideros a nivel profesional y laboral.

Sin embargo, ocasionalmente se conocen casos en los que personas de ya avanzada edad dan un ejemplo de vida y culminan su carrera universitaria por realización personal, entre otros motivos, sin importar los años que tengan.

Ese es el caso de una señora de 81 años que terminó su carrera profesional como docente, sin importar los problemas de salud que ha tenido.

El caso es de Janice Hall quien se graduó en 2023 de la Universidad Bethel: "Recibir los elogios, el amor y el apoyo que he recibido a lo largo de este día ha sido maravilloso", dijo Hall. El logro ha estado en su mira durante más de cinco décadas, pero se convirtió en una prioridad después de que se jubiló hace nueve años.

“No estaba haciendo nada y me aburría, así que pensé que esta era una buena oportunidad para terminar lo que comencé”, dijo Hall.

En un momento de su vida, Hall dijo que había estado trabajando para obtener su título, pero un grave accidente automovilístico le impidió alcanzar su meta. En los años posteriores, Hall crio una familia de tres hijos, 14 nietos y 17 bisnietos

Además de su extensa familia que la ocupó y no le permitió seguir estudiando, también tuvo problemas de salud. Sufrió un derrame cerebral, venció dos batallas contra el cáncer de mama y la pérdida de su esposo.

El hijo de Hall, Michael Patton, dijo que ninguna batalla era demasiado grande para que ella llegara a este momento. “Mi madre ha sido resiliente, perseverante y ha enfrentado el desafío, no solo hoy, sino a lo largo de su vida”, dijo.

Incluso con este logro, el viaje de Hall no ha terminado. Regresará a la Universidad Bethel para obtener una maestría en enseñanza: "Me ayudará con algunas de las cosas prácticas que necesito para obtener ese título y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer”, dijo Hall.

El caso de Janice Hall es una muestra clara de que nunca es tarde para estudiar.

