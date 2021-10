Epa Colombia se enfrentó a una cruda situación meses atrás luego de que recibiera una condena de 63 meses de cárcel por parte del Tribunal Superior de Bogotá. La empresaria tuvo que pagar una millonaria suma por lo ocurrido en el Paro Nacional de 2019, recurriendo a lanzar nuevos productos que la ayudaran a recaudar el valor total.

De acuerdo con lo que se informó, Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la joven, comenzó a vender una nueva idea basada en gomitas para tratamientos del pelo. Estos productos se encargarían de evitar la caída del cabello y ayudar al crecimiento capilar.

A pesar de que la colombiana promocionó esta idea y garantizó que estaba trabajando en perfeccionarla, una mujer en redes sociales apareció en un video para quejarse sobre las gomitas y mostrar un problema que sufrió el producto en tierra caliente.

Aquella persona compartió un contenido del envase de este producto, similar al de Epa Colombia, y plasmó que, a diferencia de las gomas formadas e individuales que se ven en otras publicaciones, el relleno del tarro estaba comprimido, combinado y derretido completamente.

“Holi. Las gomitas se me derritieron y solo me he tomado dos. Donde las compré me dicen que hasta hoy les dijeron que en climas calientes se derriten”, escribió la persona en el post, manifestando que fue a preguntar al establecimiento comercial donde las adquirió.

Según expresó la usuaria de redes, en aquel lugar le indicaron que le sacara 58 porciones al producto rígido y lo consumiera de esta manera. Sin embargo, la clienta señaló que no sabía cuánta cantidad lleva cada gomita, por lo que no podía llevar a cabo el proceso.

En uno de los clips, la mujer evidencia que no puede sacar el producto del fondo del envase, bromeando que ni “Hulk” podría hacer esto con la fuerza que tiene. De igual manera, golpea el frasco contra una mesa y trata de sacar el contenido, sin tener un resultado exitoso.

“No las compren hasta que al menos les mejoren en la fórmula. O si las compran, manténganlas en clima cálido o nevera”, dijo la mujer como recomendación a las interesadas en adquirir este producto de Epa Colombia.

Este tema salió a la luz luego de que varias curiosas le preguntaran a aquella persona sobre su experiencia con las gomitas y la caída del pelo.

Por el momento Epa Colombia no se ha pronunciado al respecto.