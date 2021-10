Todo un debate se ha abierto en las redes sociales debido a un video que ha causado furor entre los internautas. En éste se ve a una mujer que se registra en TikTok como @carothm y que se queja por los problemas que ha tenido por el hecho de ser "linda".

Y es que dentro de la descripción del click, la rubia manifestó sentirse agredida por los comentarios machistas a los que se tiene que someter a diario, y no solo por parte de los hombres, también mencionó que su lucha más ardua es con las mujeres, donde en lugar de unirse como género, "parecen mis enemigas". destacó.

Sin embargo, siguiendo la misma critica hacía las mujeres, dijo sentirse muy desprotegida por el solo hecho de tener un atractivo físico. ya que esto le genera mucha desconfianza, inclusive con los actos generosos que muchas personas quieran tener con ella, pues así como lo define "no se puede confiar ni en tus amigos, porque no se sabe si el chico te va tirar o no", siendo estas una de las razones por las cuales decidió hacer el video.