Mujer, entre lágrimas, dice que no puede ser fiel a pesar de amar de corazón

Por medio de redes sociales se han dado a conocer algunos hechos que generan curiosidad, risas y fuertes críticas entre los internautas, pues algunos creadores de contenido expresan allí todo lo que les ocurre en sus vidas, pero en muchos casos son hechos que generan polémica.

Precisamente, hace algunos días se revivió un hecho que dio de que hablar en todo el mundo: una mujer compartió en TikTok un video en el que, entre lágrimas, dijo que no podía ser fiel.

“Lloro porque nunca he podido ser fiel, a pesar de amar con todo mi corazón”, escribió la usuaria oficialdidir en una fotografía que compartió en dicha red social.

Si desea ver el video puede acceder al siguiente link.

El video suscitó algunas críticas entre los usuarios, una de las más polémicas fue un comentario que decía que la mujer tenía que ir a terapia. Sin embargo, ella no lo tomó tan bien e hizo un video dándole una fuerte respuesta.

"Ya voy a terapia, tengo demasiadas cosas mentales. En este punto ya estaría muerta si no voy a terapia. Punto número dos: lo que no está bien es no aceptar otros puntos de vista. Yo porque tengo que ir a terapia cuando soy feliz aspirando a tener una relación abierta", comentó la mujer.

De igual forma, explicó que si otras relaciones monógamas funciona, ella tiene todo el derecho a decidir como quiere llevar su vida.

Posteriormente, la mujer publicó un video en el que indicó que todo se trataba de una broma, sin embargo, hay quienes dicen que después de que se hizo viral se resguardó en este argumento para evitar más críticas.