Un aterrador caso se hizo viral en redes sociales hace algunos días, en el que una joven fue secuestrada y obligada a vivir en un ataúd durante siete años, además tenía que cumplir todas las órdenes de su captor, quien la secuestró y la forzaba a tener relaciones con él.

El hecho ocurrió cuando la joven, Colleen Stan, de 20 años, iba a ir a una fiesta y en ese momento se encontró con una pareja de esposos que iba con un bebé y le ofrecieron llevarla al lugar del evento. Cuando iban dentro del automóvil, la amenazaron con un cuchillo y le colocaron una caja en su cabeza, mientras se la llevaban hasta su vivienda.

Los esposos eran Cameron y Janice Hooker, quienes eran jóvenes y demostraban tanta amabilidad que lo que menos que llegó a pensar la joven es que la iban a secuestrar y se iban a convertir en su peor pesadilla.

La mujer confesó a la revista People que cuando estaba pasando por una estación de gasolina le dijo a la pareja que parara para ir al baño. En ese preciso instante, “una voz me dijo que corriera y saltara por una ventana y nunca mirara atrás”, pero, pensó que era una exageración y siguió su camino hacia el automóvil.

En el camino a la casa, la pareja se salió de la carretera y el carro se desvió por un camino destapado en el que no había viviendas alrededor, ni iluminación alguna. Cuando la pareja de esposos se dio cuenta de que no había nadie por el lugar, la ató de pies y manos y le colocó una caja de madera que estaba hecha especialmente por un carpintero para que no se pueda escuchar el sonido de los gritos.

Después de un trayecto de más de 50 kilómetros, llegaron a la casa de los Hooker, ubicada en Red Bluff, California, donde había preparadas una serie de elementos para hacer torturas que la atormentarían durante varios años de su juventud.

Cuando entraron a la casa, la ataron a unas vigas ubicadas en el sótano, donde el hombre la abuso en varias ocasiones y después tuvo relaciones sexuales con su esposa en una mesa que estaba ubicada debajo de ella. Este hecho le causó mucha impresión a la joven, quien solamente pensaba que la iban a matar.

Pero la pareja no quería asesinarla, por el contrario, querían convertirla en su esclava. Por esto, construyeron un ataúd y la encerraron allí durante 23 horas al día, la única hora en la que podía salir era para ser abusada y torturada.