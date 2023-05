Mujer gastó más de $130 millones para tratamiento de su gato y le llueven críticas

Quienes tienen una mascota, ya sea un perro o un gato, saben el amor incondicional que ofrecen estos animales razón por la que se les coge tanto cariño que son un miembros más de la familia.

Le puede interesar: Horror: rescatan 23 gatos de la casa de una mujer que los guardaba en la nevera y los cocinaba

Muchos dicen que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por sus mascotas, tal y como lo harían por cualquier otro miembro de la familia. Sin embargo, en los últimos días se conoció un caso que ha generado controversia dado que muchos están criticando a una mujer por invertir mucho dinero en el tratamiento médico de su gato.

Se trata de Kelly Boyle, mujer escocesa de 35 años, quien en redes sociales relató que notó que su gato parecía que estuviera tosiendo bolas de pelo y supuso que tenía una bola de pelo alojada en la garganta luego de que se convirtió en un "jadeo" agresivo.

Aunque al principio pensó que no sería nada grave, luego se enteró que su gato tenía asma y tenía fuertes ataques de asma hasta seis veces al día. La mujer entró en pánico y buscó ayuda profesional.

El veterinario le diagnosticó una rara infección que afecta al 5% de los gatos en todo el mundo: asma felina. “Estaba muy conmocionado y me preguntaba qué iba a hacer, cómo iba a manejar y, lo más importante, su esperanza de vida”, dijo Boyle.

Rascal, nombre del gato, tiene que tener tres inhaladores por día; naranja por las mañanas, el púrpura por la noche y el azul por los brotes repentinos que tenga.

“Nunca antes había oído hablar del asma felina y el veterinario me dijo que estaba luchando por respirar debido a la inflamación en sus pulmones. La única opción de tratamiento era un inhalador, que no me veía capaz de usar con él. Tendría que colocárselo sobre la cara para que pudiera respirar el medicamento, pero es muy independiente y nada cariñoso. Pero afortunadamente, lo tomó como un pato en el agua”, agregó.

Le puede interesar: Dueña de gato casi sufre un "infarto" al ver a su mascota con un aspecto fantasmagórico

En ese sentido, reveló que ha gastado cerca de 30.000 dólares en el tratamiento de su gato, unos 134 millones de pesos, cifra que ha generado que muchos la critiquen dado que le cuestionan que haya gastado mucho dinero en la enfermedad de su mascota, mientras que otros la apoyan y dicen que estarían dispuestos a gastar todo por ellos.

El tratamiento del gato