Mujer más peluda del planeta se enamoró, se afeitó y así luce ahora

Desde que se conoció la historia de ‘Natty’, muchas personas comenzaron a especular sobre que sería el problema de esta mujer, que desde que se dio su nacimiento en el año 1999, sus familiares comenzaron a notar que ella tenía más cabello de lo normal y con los años percibieron que se trataba de un problema con exceso de vello.

No obstante, este fue un problema muy difícil para la mujer, teniendo en cuenta que recibió muchos malos comentarios de personas que no entendían de lo que padecía. Pero esto poco importó, ya que sus padres mencionaron, que, a pesar de ello, la mujer ha podido llevar una vida normal sin ningún inconveniente.

Lea también: Mujer se dejó de afeitar hace tres años y ahora muestra su abundante vello corporal

Así las cosas y tras varios años de recurrir a los especialistas, se pudo determinar que la mujer tiene una extraña enfermedad llamada el síndrome de Ambras, que es una alteración congénita de la piel, esto lleva a que haya un crecimiento demasiado excesivo del vello en todo el cuerpo, menos en las membranas mucosas y las plantas de manos y pies.

El padre de ‘Natty’, mencionó que al momento de dar a luz “mi esposa no quería salir de la clínica, el doctor no le daba alta médica por temor a que la abandonara. Le dije al médico que no dejaría nunca a mi hija sin importar lo que pasara. Tenemos mucha suerte de que ella haya nacido en nuestra familia”.

La mujer velluda consiguió novio y optó por depilarse

Hace poco se pudo conocer, que está mujer sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales, al anunciar su matrimonio con un joven que conoció y que dé a pocos se convirtió en el amor de su vida.

Sin embargo, ‘Natty’ decidió tomar una decisión muy trascendental, y es que, tras anunciar su matrimonio con su pareja sentimental, decidió depilarse completamente su cuerpo, algo que llamó la atención ya que muchas personas sintieron curiosidad por ver el rostro de esta mujer sin el cabello que la cubre.

“Eres más que mi primer amor, eres el amor de mi vida y por eso estoy feliz contigo”, mencionó el joven con el que contrajo nupcias esta mujer.

Lea también: Emily Ratajkowski defiende su decisión de dejarse el vello en las axilas

Esto trajo la reacción de muchas personas que ahora cuestionan como será su vida, pues ya que decidió vivir sin vello, preguntan ¿cuántas veces se depilará?