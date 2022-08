Mujer quedó sin pestañas y con los ojos inflamados por mal procedimiento estético

Una mujer denunció en sus redes sociales que, durante un procedimiento, la dejaron sin las pestañas superiores de sus ojos.

Según la víctima, la persona que la atendió cortó sus pestañas y también se las arrancó. “Solo me puse a llorar del dolor”, relató Laís Amanda.

Amanda indignada por lo sucedió lo hizo público en un grupo de Facebook. “Hace unos días estaba buscando alguien para hacer mis pestañas y encontré a una persona que lo hacía, pero fue la peor experiencia de mi vida”, relató.

“Fue un mal procedimiento. La mujer uso un pegamento de dudosa procedencia y lo puso sobre mis pestañas”, dijo.

La mujer salió del lugar, pero con el paso de las horas, sus ojos se comenzaron a hinchar y no paraba de llorar por la irritación.

Así las cosas, sobre las 9 p.m. tuvo que ir hasta donde la persona que le realizó el procedimiento y aunque la mujer le indicó que podía ser una alergia, para retirar las pestañas postizas utilizo toda clase de productos.

La afectada revelo que le aplicaron hasta acetona. “Esa señora no tiene experiencia. Luego que me hizo las pestañas, se me empezaron a hinchar los ojos”, añadió.

Lo que comenzó como una ilusión para verse y sentirse más bella, terminó afectando su rostro y su visión, lo que deja de moraleja que a veces, lo barato sale caro.