Mujer saca un cocodrilo de su casa con escobazos y palabras bonitas: “ándate mi niño precioso”

Vivir en una zona rural tiene grandes beneficios, pues estar en contacto con la naturaleza es del agrado de muchas personas quienes disfrutan con del ecosistema y toda la tranquilidad que allí se puede encontrar. Sin embargo, algunas veces la delgada línea entre la vida salvaje y domestica se rompe, y las especies se pueden infiltrar en las casas.

En la comodidad de la ciudad es habitual encontrar algunos animales que producen miedo en miles de personas, una de las más conocidas son los ratones, que son capaces de desesperar a cualquiera que les tenga miedo.

Le puede interesar: Graban el ataque de cocodrilo a un hombre: Le fracturó la cabeza y sobrevivió para contarlo

A pesar de esto, hay quienes tienen la capacidad de tener la situación bajo control y con palos y otros objetos logran sacar a cualquier invasor. Uno de estos casos se hizo viral por redes sociales, donde una mujer con una escoba y algunos gritos “amorosos” logra que un cocodrilo salga de su casa sin hacerle daño.

En medio del video que se hizo viral por redes sociales se puede observar como una mujer que vive en Tabasco, México, está intentando ahuyentar el animal salvaje diciéndole: “Ándate mi niño precioso, ándale, vete para tú casa”.

La mujer con un perro chihuahua en mano y un palo de escoba en la otra lo empuja y le dice: “Ya todo el día te pasaste aquí. Ya mi nene hermoso, hasta mañana si Dios quiere”.

Lo más curioso del caso es que el animal le hace caso y sale caminando lentamente hacia un orificio en la pared, por donde había entrado; mientras tanto, el perrito intenta ladrarle con temor para que el animal salvaje se alejara del lugar.

Lea también: Video: Hombre aparentemente borracho cruzó una jaula para enfrentarse a cocodrilos

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar e inmediatamente las personas empezaron a escribir algunas cosas como, “personajes a los que el diablo les tiene miedo”, “yo con una rata me pongo loca y la doña hasta lo despide con amor”, “Que ternura me dio el bebé hermoso”, entre otros.