Mujer se compró el carro de sus sueños a punta de vender 'raspaos'

En los últimos días, la mujer publicó una fotografía en sus redes sociales, donde escribió, “mi primer carro vendiendo Raspaos”, publicación que en cuestión de días se volvió viral y recibió el aplauso de muchas personas quienes las felicitan por conseguir el automóvil luchando día tras día.

La mujer reveló que para pagar el carro utilizó los ahorros que obtuvo desde el 2019, año en el que comenzó con el producto, y completó la cuota con un préstamo de 15 millones que le regaló su papá.

"Me han colocado mensajes positivos y cosas obscenas. Yo solo me río, no me voy a desgatar respondiéndole a personas que no conozco. Hay gente que está peleando unos con otros, y otros me preguntan por las franquicias", comentó la mujer.