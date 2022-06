Mujer se viraliza por verse igual que el cantante Luis Miguel

Inmediatamente, las reacciones y los memes no se hicieron esperar y diferentes usuarios escribieron, “Pues sinceramente, antes de leer tu twett vi la foto, y me recordó a siii, Luis Miguel, jeeee.”, mientras que otro dijo, “vi la foto sin leer el tuit y pensé cuando Luís Miguel tuvo el pelo largo, después seguí bajando y vi q Luís Miguel tenía pechos, entonces dije este no es Luismi, ahí subí y leí, si te parecías a Luís Miguel”.

La creatividad de los tuiteros se iluminó inmediatamente, y empezaron a compararla hasta en Google, donde la inteligencia artificial también colocó en dudas la fotografía y al buscar la imagen detectaba que se trataba del cantante puertorriqueño.