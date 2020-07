Murciélagos con envergadura tan larga como un humano, el nuevo terror en redes sociales

En medio del encierro se han visto extraños sucesos, como el de los murciélagos gigantes, mamíferos que han causado temor en algunas partes del mundo, pues su envergadura puede ser tan larga como la estatura de un ser humano adulto.

Aunque muchos especulan que las recientes imágenes difundidas en redes sociales son irreales, ciertamente esta especie existe.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC