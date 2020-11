"Músculos no salen en quirófano": Johanna Fadul responde a quienes la llaman operada

La modelo no se hizo esperar y aclaró los rumores a través de sus historias: "Realmente lo que me da ganas es como de cachetearlas, es que hablan con una certeza, como si les constara", respondió a las afirmaciones de dichas personas.

Previo a aclarar cuántas cirugías se ha hecho, Fadul no ocultó el disgusto que estaba sintiendo por los rumores relacionados a su físico "No estoy operada como están diciendo, y si lo estuviera ¿en qué les afecta? Bendecida yo que tengo plata para hacerme todas las cirugías que quiero, pobrecitas las que no y lo necesitan"

Posteriormente, aclaró que la única cirugía que se ha realizado es la rinoplastia y, respecto a su figura, todo lo ha conseguido con ejercicio y entrenamiento de más de hace cinco años. "Para que se les quite la duda, lo único que tengo hecho es la nariz. Las rayas, el abdomen y los músculos no salen en un quirófano, eso sale con ejercicio y mucho entreno, no de la noche a la mañana"

