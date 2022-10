Natalia París y su teoría paranormal sobre la muerte de su gato

Natalia París es una de las modelos más reconocidas en Colombia, a través de los años ha sido tendencia en diferentes medios del país por algunos comentarios o situaciones anecdóticas que ha vivido al discutir con algunas personalidades del entretenimiento criollo.

Una de sus más recientes apariciones tuvo que ver con una pequeña discusión que tuvo la paisa por medio de su Twitter, después de que le respondiera un tweet a Margarita Rosa de Francisco, en el que criticó un suceso que le ocurrió al presidente Gustavo Petro.

De igual manera, París aprovechó su cuenta de Instagram donde tiene más de 1,7 millones de seguidores para rendir un homenaje y dar un mensaje sobre su gato que falleció recientemente.

Ante esta situación, Natalia Paris comentó: "dicen que cuando muere una mascota , es por que salvó a su dueño de la muerte , y deciden ellos morir por nosotros. Ellos son tanto amor que puede ser muy cierto eso. TU crees que es cierto?".

Sus seguidores reaccionaron, inmediatamente, con diferentes comentarios en los que le expresaron su apoyo por esta situación y le dejaron algunos mensajes respondiendo ante la incógnita.

"Totalmente!! Así es ! Algunos mueren y dejan reemplazo. Porque su amor es único! Así le paso a una vecina que tiene 4 hijos los cuidaba mucho al perrito lo mataron pero al día siguiente extrañamente apareció otro en la puerta 🚪y no se iba !", "si lo creo! Ellos por amor se sacrifican y toman nuestra enfermedad para sufrirla por nosotros", "hoy precisamente falleció mi amado silvestre, mi gatico se me fue y se me llevó todo. Comparto tu dolor Natalia", entre otros comentarios.