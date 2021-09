Negaron y escondieron a Lina Tejeiro: La actriz cuenta lo que soportó "por amor"

Lina Tejeiro es una de las artistas colombianas más reconocidas y comentadas en redes sociales, debido a la personalidad que ha plasmado en sus cuentas personales y el talento que refleja en producciones de televisión. Su belleza y actitud han hecho que diferentes usuarios disfruten de sus contenidos y de los temas que habla.

Recientemente, la joven despertó todo tipo de reacciones luego de que realizara una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde se sinceró sobre su vida amorosa, sus relaciones pasadas y algunos personajes como Mateo Carvajal, contra quien arremetió por llamarla ‘marimacha’.

En esta actividad, una persona se interesó por saber qué era lo peor que había hecho la celebridad por amor, por lo que ella no dudó en hablar abiertamente de sus experiencias y enumerar algunos acontecimientos que la marcaron emocionalmente.

“Lo peor que hayas hecho por amor”, escribió el curioso en la casilla de interrogantes.

Lina Tejeiro profundizó e inició su respuesta asegurando que no terminaría nunca donde les contará a sus fans todo lo que ha hecho por el amor que sintió por alguien. Sin embargo, relató varios con los que desató distintas reacciones.

“Uff, no termino nunca donde les diga todo lo peor que he hecho por amor”, dijo la actriz de ‘la ley del Corazón’ en el video de las historias de su cuenta.

“Pero, rogar amor y suplicar que no me dejen, permitir que me escondan como si sintieran pena de mí, y que me negaran un plato de comida en la casa de esa persona”, agregó la joven a su respuesta, haciendo algunas expresiones relacionadas a lo que dijo.