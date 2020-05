Nicolás Arrieta caza nueva pelea con Andrea Valdiri por 'regalos' falsos

Andrea Valdiri se encuentra en el ojo del huracán desde que el controversial influencer Nicolás Arrieta expuso las pruebas de que los concursos que realiza En Vivo son falsos y que las personas no han recibido los supuestos premios que ganaron.

Las seguidoras de la bailarina no se aguantaron más y decidieron compartir las evidencias en sus cuentas de Instagram, asegurando que no habían salido antes porque confiaban en Andrea, pero que ya han pasado dos meses y no han recibido nada.

Nicolás Arrieta es conocido por exponer este tipo de robos en las redes sociales y darles una voz a las personas estafadas.

“Ya no sé qué hacer para decirle a la gente que no participe en esa mier#@ porque no le van a entregar nada, bueno algunos entregaran algo, algunos, pero el resto son piratas. Por favor no participen”, expresó Arrieta.

Seguido de esto, compartió un pantallazo de una de las ganadoras de la Valdiri que expuso que ganó un premio de Olímpica que jamás fue redimido.

“Nos juntamos varias personas que ganamos en los sorteos de Andrea Valdiri y que nunca nos llegó nada... tenemos pruebas de que nos pidieron datos y ya después más nunca, nos bloquearon del número del que nos llamaron en el En Vivo y no nos contestan”, fue una parte del mensaje que recibió.

El youtuber continuó diciendo que si no les daba pena no entregar los premios cuando dicen tener mucha plata por las redes: “Tanta plata y no entregar los premios, muy triste. Ya entréguelos por favor”.

Andrea Valdiri decidió responderle al influencer que no buscará fama por el lado de ella. Sin embargo, salieron más pruebas en su contra.

“¿Fama por qué? ¿Tú que haces? Yo ni siquiera estoy mencionando tu nombre, yo solamente te estoy pidiendo el favor de que le respondas a tus seguidoras. A mí no me interesas en lo más mínimo (…) siempre da risa esta gente que hace concursos y regala cosas para ser más famosos y le dicen a otra gente que está buscando fama... no entiendo”, añadió Nicolas.

Asimismo, expresó: “Noticia de última hora están llamando a estas personas que están denunciando a decirles que las van a “demandar” ¡Qué triste! Entreguen los premios en vez de estar amenazando con abogados ¿No les da pena?”, expresó Arrieta asegurándoles que tranquilos que contaban con él y sus abogados.

Por último, publicó más pruebas de otros supuestos ganadores.