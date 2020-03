Nicolás Arrieta vuelve a ser tendencia en las redes sociales debido a que publicó en su canal de YouTube el video donde le pide disculpas a Luisa Fernanda W.

Cabe recordar que la paisa lo demandó en dos ocasiones por calumnia y dañar su buen nombre, pero a pesar de que el youtuber ganó el primer fallo, la instagramer volvió a radicar una segunda tutela de la que salió victoriosa.

Todo este enfrentamiento legal inició porque Arrieta expuso públicamente a Luisa y a otros influencers de supuestamente "estafar a sus seguidores" promocionando productos que después de pagar jamás llegaban.

Por esta razón, Nicolás les confesó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram lo que el juez le ordenó en el fallo. No obstante, les dejó claro que no iba a impugnar la tutela y que debía pedirle disculpas públicamente. Además, de borrar y editar nuevamente las publicaciones donde habló de ella.

Pero como era de esperarse, el youtuber pidió disculpas con fuertes indirectas y sarcasmos.

“Quiero empezar retratándome porque Luisa Fernanda W no es una estafadora, ella no estafo a nadie. No hay un juez en Colombia que diga que ella es una estafadora. Hay denuncias en la Fiscalía y en la Superintendencia, pero eso no cuenta y yo no soy un juez para decir que ella es una estafadora. Entonces ella no es una estafadora, no lo es. Me retrato de haberle dicho en algún punto, ya que ella no lo es”, fue como inició su polémico video.

Continuó recordando varias de sus publicaciones donde la paisa era protagonista.

“Me retrato de haber dicho en algún punto que Luisa W canta mal, eso es una calumnia y una injuria. Me disculpo por haber dicho eso (…) Ella no canta mal, ella canta muy bien”, expresó.

También aprovechó para disculparse por decir que la instagramer se aprovechó de la muerte de su exnovio Fabio Legarda haciendo un concierto a los tres días de muerto y que después del fallecimiento inició una relación con Pipe Bueno. Aclarando que va a quitar esos videos donde menciona lo anterior porque eso no es verdad, es una calumnia.

“Me retrato de decir que su libro es una porquería, la verdad yo no puedo tener ese criterio porque no soy un juez. No puedo criticar literariamente nada (…) El libro no es una porquería es un buen libro”, aseguró.

Arrieta finalizó su controversial video disculpándose sarcásticamente con Kika Nieto, Pautips, las hermanas Legarda y demás influencers que ha criticado.