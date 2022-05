Niña le dijo a su papá que quería ser tiktoker y le dieron tremenda lección

A inicios del 2020 empezó la pandemia por el covid-19. Los gobiernos de cada país tomaron medidas drásticas para que el virus no se propagara tan rápido y lograr superarlo lo más rápido posible.



Por lo cual, en medio del encierro, algunos descargaron juegos o aplicaciones para distraerse. Una de estas fue TikTok, antes Musically, empezó a llamar la atención de varios usuarios por lo divertido que era y la variedad de temas que había.

Tanto fue el auge, que algunos individuos decidieron crear su cuenta para dedicarse a hacer bailes y que los demás lo replicaran. Por esto, empezaron a ganar dinero de una forma “fácil”. Esto generó que ahora los jóvenes se quieran convertir en tiktokers y dejar el estudio.



Este es el caso de Estrella, una adolescente mexicana que quiere dejar sus estudios para ser influencer.



Su padre, tuvo que tomar cartas en el asunto, porque no quiere que su hija desperdicie la oportunidad de estudiar y ser una excelente profesional.



“Yo la traje con su novio, se había escapado de la casa, porque quiere hacer tiktoks. Aquí me la traje a la obra, para que vea que no es fácil ganarse el dinero. El dinero cuesta sudor”, aseguró el señor.



Sin embargo, ella aseguró que puede ganar más que un profesional, por lo que no quiere estudiar, solo quiere hacer tiktoks.



“Puedo ganar más siendo influencer que estar estudiando y tener una profesión”, dice la niña.

Luego, el papá le hace cargar la mochila y le pregunta si está pesada o no. Luego le pide que se ponga el costal en el hombro y ella no puede.



“No estás para esto, te criaste de una forma delicada, el mundo real es duro. Te tienes que ganar el dinero con el sudor de la frente. Es eso o andar pidiendo limosna. ¿Qué prefieres? Trabajar honradamente o pedir limosna. Eso de los tiktoks note va a dejar nada. Deja de cosas Estrella y ponte a estudiar”, expresó el padre preocupado.

