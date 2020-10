Niño de 7 años rayó un carro con su bicicleta y dejó una nota que se hizo viral

La nota de un niño pidiendo disculpas a un hombre a quien le rayó su carro se ha vuelto viral en redes sociales y ha despertado la ternura y solidaridad de cientos de personas que piden que el pequeño no sea reprendido por el daño que causó al vehículo.

Se trata de Benicio Hoffmann, un pequeño brasilero de siete años quien, en medio de una tarde de juegos, terminó enfrentando un incidente causado con su bicicleta, en una maniobra que se le salió de control.

Los hechos ocurrieron en Curitiba, capital del estado de Paraná, sur de Brasil, donde un hombre que llegó a recoger el vehículo que había dejado parqueado en un estacionamiento, encontró una nota en el parabrisas que decía: “Disculpa, choqué con tu auto, perdí el equilibrio en la bicicleta. Aquí está el teléfono de mi papá” y adjuntaba un número para que lo contactaran y poder responder por el daño.

Esta nota, alertando al hombre sobre lo ocurrido con su carro, despertó la ternura del dueño del vehículo quien publicó en sus redes una foto del escrito y señaló: “¿Cómo puedo enojarme con este niño?".

Inmediatamente la imagen se viralizó, al punto que un medio de Brasil logró dar con el pequeño a quien le realizó una entrevista sobre los hechos.

Benicio contó al medio G1 que sintió mucha angustia cuando rayó el carro y que buscó la forma de enfrentar su problema, así que decidió dejar una nota para que el dueño se comunicara con su papá y poder pagar el daño. Además se conoció que pensaba mandar arreglar la pintura del carro con el dinero que por años ha ahorrado.

"En ese momento pensé: voy a dejar de andar en bicicleta y ya está, mi vida como ciclista se acabó", aseguró el pequeño.

El padre de Benicio, Marcel Weiss Hoffmann, contó que su hijo estaba muy preocupado por haber dañado el auto y que, además, constantemente preguntaba si la reparación le saldría muy costosa.

Por su parte Marcelo Martins, dueño del vehículo comprendió que se trató de un accidente y que el daño no fue mayor “ni siquiera noté el rasguño cuando vi la nota. Miré por todos lados, mi auto estaba un poco sucio y ni me di cuenta. Si no fuera por el mensaje, no lo habría notado”.

Agregó que luego de encontrar el rayón, ni si quiera pudo enojarse ya que se centró más en el “gesto de dulzura y de mucha honestidad" del pequeño.