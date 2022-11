Niño fue al colegio con las uñas pintadas y le hicieron bullying: su padre salió a defenderlo

En los últimos años, los estereotipos de género que estaban implantados en el imaginario de la sociedad han venido cambiando; sin embargo, muchas personas siguen pensando a la ‘antigua’ y, en ocasiones, lanzan comentarios que pueden ofender o generar discusión entre sus allegados.

A pesar de los esfuerzos de los centros educativos por enseñar a sus alumnos a respetar las diferencias entre las personas, la inocencia de los niños hace que esto sea una tarea difícil.

Es así que, hace algunos días, se conoció el caso de un niño de 6 años en Missouri, Estados Unidos, que sufrió discriminación en su salón de clases después de que llegara al aula con sus uñas pintadas.

El hecho se dio a conocer por medio de TikTok, donde Doug Weaver, padre del niño, comentó, “durante el fin de semana, mi hijo quería que le pintaran las uñas, así que se las pintamos. El lunes, llegó a casa de la escuela y nos dijo que tres de los niños de su clase le dijeron que pintarse las uñas es para niñas”.

En el colegio, el joven intentó defenderse diciendo que nada es solamente para niños o niñas, a lo que dos de sus compañeros no le creyeron, pero uno de ellos sí lo hizo e intento convencer a los demás.

Tras una larga charla, Weaver le dijo a su hijo que, “las personas malas hablan más y hablan más alto”, frase que ayudó a convencerlo de que todo estaba bien.

En un medio local el papá del menor expresó, “veo a mucha gente en TikTok hablando de temas muy similares y abordando las mismas ideas. Una de las razones por las que quiero publicar este contenido es porque soy un hombre cisgénero. No escuchas tanto a los hombres heteros hablar de estas cosas. Es mucho más difícil de encontrar... creo que porque es fácil no hablarlo”.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar con comentarios como, “siento que tu madre te dio permiso para ser completamente tu auténtico yo... y le creíste. Me encanta eso para ti. ella te dio el mejor regalo”, “me encanta cómo respondes a un comentario tan odioso con tantas sonrisas y risas. 🥰😂 Lo dijiste todo bien”, “solía trabajar en la construcción, no me gustan los musicales, nunca me pinté las uñas y definitivamente soy gay. Suenas como un gran padre”, entre otros.