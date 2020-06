"No aguanto más odio": Luisa Fernanda W responde a burlas del padre de Legarda

Luisa Fernanda W se ha mantenido al margen de las críticas y malos comentarios que recibe a diario en sus redes sociales por haber iniciado tan pronto una relación sentimental con Pipe Bueno, luego de que su pareja, Fabio Legarda, falleciera por una bala perdida en Medellín, Antioquia.

La familia de Legarda se mostró un poco molesta con esta nueva relación, pues en diferentes ocasiones hicieron fuertes comentarios en contra de la youtuber, ante los cuales ella siempre mantuvo su silencio y optó por ocultar su relación por un tiempo.

Pero en esta ocasión Luisa se cansó de las burlas por parte de su exsuegro y decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram.

Todo parece indicar que don Fabio habría enviado a un grupo de fans de su hijo un collage en el que compara a Luisa Fernanda con una suricata, también en gestación. Dichas pruebas llegaron a la paisa y esta no dudó en reaccionar.

“En días como hoy no aguanto más odio, (no quería TOCAR ESTE TEMA, PERO HOY NO AGUANTO) yo jamás y ustedes son testigos JAMÁS ME HE METIDO PÚBLICAMENTE CON ESTE SEÑOR NI CON NADIE DE SU FAMILIA, pero hoy no aguanto más”, escribió.

Seguido de esto, la influencer expresó el dolor que sentía cuando se burlaban de su bebé, pues no es la primera vez que es atacada por su embarazo.

“Es muy pero muy doloroso para mí que se burlen de mi embarazo y de un ser puro como lo es un bebé y más aún un bebé que aún no ha nacido, (también me duele en el alma que se burlen de una persona que ya no está en este plano) esto es MUY DURO”, añadió.

Luisa continuó diciendo que el haber iniciado su vida de nuevo no la hace una delincuente, pero que pide perdón si hirió algunos sentimientos.

“Independientemente de que esta familia y muchos de ustedes no estuvieran de acuerdo con que yo siendo una mujer tan joven DECIDIERA SEGUIR MI VIDA NORMAL Y DARME LA OPORTUNIDAD DE ENAMORARME Y REHACER MI VIDA ESO NO ME HACE UNA DELINCUENTE si herí sus sentimientos PERDÓN, pero esto también se trata de mí y de mi VIDA yo no estoy pasando por encima de nadie”, expresó.

Por último, dejó claro que sí amo a Legarda, aunque muchos ahora aseguren lo contrario.

“Y los 9 meses que estuve a su lado lo amé y respeté con toda mi alma. Yo solo decidí seguir mi camino como cualquier ser humano”, aseguró.