¡No aprende! Yina Calderón se sometió a nueva cirugía, esta vez en su rostro

Yina Calderón se ha convertido en centro de diferentes noticias en redes sociales debido a las publicaciones que realiza sobre sus empresas, sus ‘putifiestas’ y las cirugías a las que se somete para cambiar partes de su cuerpo.

Días atrás, la empresaria de fajas dejó sin palabras a sus seguidores luego de entrar de urgencias al quirófano por causa de una herida que se le abrió en la cicatriz de su cola. El cirujano mostró cómo fue el procedimiento y los pasos que tuvo que realizar para sellar de nuevo la piel de los glúteos.

Sin embargo, a pesar de que la joven fue aplaudida por cientos de personas después de que se retirara los implantes en su cola, Yina volvió a ser criticada en redes sociales por una serie de videos que compartió donde se veía su rostro hinchado tras una nueva cirugía estética.

Según contó la ex Protagonista de Nuestra tele 2013 en las historias de su cuenta oficial de Instagram, se realizó una cirugía bastante compleja en su rostro con el fin de cambiar algunos rasgos faciales. La joven se mostró adolorida y cansada, mientras intentaba explicar un poco del procedimiento que se hizo en uno de los laterales de su cara.

“No se sorprendan si ven un lado más inflamado que otro; si me ven un tanto extraña. Solamente es que la cirugía es muy complicada, pero pasados los días todo se pondrá en su lugar”, afirmó Calderón en el clip, donde aparentemente se aprecia como si le hubieran perfilado el rostro.

De igual manera, la exprotagonista señaló que no se encontraba bien de salud y ha sido un proceso muy doloroso, por lo que se mantiene alejada y ausente de las redes sociales. Yina puntualizó en que ella no “llora” frente a la cámara, pero es verdad que no está bien del todo.

Varias personas expresaron su opinión y preocupación al ver que la colombiana no se detiene con estas cirugías estéticas, a pesar de las complicaciones que tuvo en el pasado con sus nalgas. Otros usuarios indicaron que Yina Calderón podría estar sufriendo un trastorno disfórmico corporal, por la constante búsqueda de ser “perfecta” o no disfrutar de su imagen.