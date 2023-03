“No hizo nada”: joven boleteó a su compañera que no ayudó en tarea

Joven vaga responde a críticas: "¿Lo bailado quién me lo quita?"

Ella misma, luego de quedar en evidencia, respondió a la polémica para decir que su "amix se pasó de lanza".

"Realmente no me esperaba esto porque no sabía que me estaban grabando y pues la verdad me confié de que Jonathan es mi amix y que me iba a dar chance de exponer con él, aún sin haber hecho nada, y efectivamente me dejó pasar a leer mis partes de la diapositiva, pero pues la neta se pasó de lanza, eso no se hace con los amix", dijo las joven en un video que también se hizo viral.

Y agregó en su defensa: "La neta me la pasé bien en la playa, ¿lo bailado quién me lo quita?".