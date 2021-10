No le gustó el detalle: Influencer se tatúa el rostro de su novia, pero igual terminaron

¿Sebastián Gómez se borrará el tatuaje tras terminar con Mariam?

Ante el anuncio de la ruptura, de inmediato los seguidores de Gómez no tardaron en preguntarle qué pensaba de su ocurrencia y si pensaba borrar el tatuaje de su brazo. Aunque muchos esperaban otra respuesta, el joven dio un rotundo "NO" y aseguró que por ahora no tiene entre sus planes borrar nada.