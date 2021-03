No me quedan ganas sino de sonreír: Daniella Álvarez reaparece en bikini

Daniella Álvarez, afrontando la situación con estoicismo, dijo que esa dura situación la ha llevado a sentirse más orgullosa de ella misma. Y aunque a ratos ella misma profunda tristeza por lo acontecido, logra salir adelante de un mal momento de la vida.

“Que lindo es encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y conciencia. Últimamente me pasa mucho que cuando me voy a dormir cierro los ojos y me pregunto, ¿en serio me pasó esto? ¿Estaré soñando? Abro los ojos y SÍ, sí me pasó y es mi realidad. Pero lo bueno del asunto es darme cuenta que mi realidad me hace sentir más orgullosa de mí y entonces no me quedan ganas sino de SONREÍR”, señaló en el mensaje acompaña la fotografía en un diminuto vestido de baño.