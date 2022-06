"No sabe lo que es vergüenza": Marbelle arremetió contra Rodolfo Hernández por reunión con Petro

La artista que interpreta canciones como “Adicta al Dolor”, “Collar de Perlas Finas”, entre otras, dejó un incendiario trino en el que le sacó en cara a Rodolfo Hernández, una de las frases que más utilizó en su campaña: “jajaja mírenme los ojos, léanme los labios... No les voy a fallar”, es el mensaje que usó la cantante que después acompañó diciendo “De verdad que no les corre sangre por la cara … no saben lo que es la vergüenza”.

Esto trajo la reacción de los internautas, quienes nuevamente entraron en polémica por lo sucedido y sobre todo, por lo escrito por Marbelle, ya que se generaron opiniones divididas entre quienes estuvieron de acuerdo, y los que apoyan el acuerdo nacional de unión que propone el presidente electo.