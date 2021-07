Novia de Epa Colombia contó por qué su mamá no apoya la relación

Epa Colombia continúa avanzando con paso firme en la industria de productos capilares, invirtiendo en sus bodegas, keratinas y trabajadores. La emprendedora ha mostrado la iniciativa que tiene de crecer con su empresa, expandirse internacionalmente y darse varios gustos lujosos, como los carros que adquiere.

Uno de los detalles de la creadora de contenido que más llama la atención de los curiosos de redes sociales es su noviazgo con Diana Celis, jugadora de selección femenina de Santa Fe, con quien lleva cinco años de relación. Con el paso del tiempo han desatado todo tipo de comentarios, entre los que se ven elogios y críticas.

Recientemente, la colombiana sorprendió a su novia por el aniversario que cumplieron, decorando la habitación con globos rojos, el número cinco inflado y una carta escrita a mano, agradeciéndole todo el tiempo que llevan juntas. Ambas disfrutaron del momento y se mostraron bastante unidas.

Lea además: Coldplay lanzará en octubre su nuevo álbum, "Music of the Spheres"

Sin embargo, lo que se robó las vistas de los usuarios fue una dinámica de preguntas y respuestas que realizó Celis en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló detalles de la vida sentimental que lleva con Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria.

Una persona quiso saber qué opinaba y pensaba la progenitora de Diana sobre la relación que tenía. La futbolista se sinceró y reveló que todo el tema ha sido complicado por la religión de su mamá.

“El tema ha sido un poco complicado porque mi mamá es cristiana. Ella me dice que me ama a mí, pero que no comparte y no acepta lo que yo estoy haciendo, que es tener una relación con una mujer”, respondió la deportista en el clip.

Lea también: Coldplay lanzará en octubre su nuevo álbum, "Music of the Spheres"

En esta actividad, la jugadora aprovechó para aclarar los comentarios que recibe sobre su noviazgo, ya que varias personas afirman que ella está con Epa Colombia por interés económico.

“Sí, hay muchas personas que dicen eso, pero no me afecta lo que digan los demás. Ella sabe, ella me conoce y he estado con ella desde el principio, desde cuando no tenía nada”, puntualizó.