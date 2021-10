Epa Colombia, Koral Costa y Diana Celis asistieron a la fiesta de cumpleaños de Lina Tejeiro, a la cual fueron otros famosos como Aida Victoria Merlano, Luisa Fernanda W, Laura de León, Mabel Moreno, Pipe Bueno, Greeicy y Mike Bahía. Cada uno fue recibido por la anfitriona, dándole paso a un parrandón único.

En medio de la celebración, algunas figuras de la farándula nacional llamaron la atención por los contenidos que publicaron en sus redes sociales. Este fue el caso de Epa Colombia, quien publicó un video en compañía de Tejeiro, donde cumplía su sueño y terminaba dándose un beso con ella.

Este post desató todo tipo de reacciones entre los curiosos, quienes criticaron y elogiaron a las colombianas por esta idea. Muchos estuvieron de acuerdo con estos arrebatos e impulsos de ambas, mientras que otros hablaron mal del beso que se dieron al finalizar el evento.

No obstante, luego de que saliera a la luz este clip, Epa Colombia reapareció en su cuenta oficial de Instagram para comentar que su novia Diana Celis estaba molesta, al parecer por esta experiencia que vivió con la actriz. En medio del disgusto, la empresaria se acostó en la otra habitación que tienen en su apto y le dio el espacio.

Pese a esta decisión, la creadora de contenido puntualizó que su novia la bloqueó de WhatsApp y no quiso hablar con ella, sin entender la razón específica, ya que ella estuvo de acuerdo para que grabaran el video.

"Diana ya me bloqueó del WhatsApp, pero no entiendo por qué está brava. No entiendo porque ella fue la que grabó el video y yo le dije: 'Ay amor, ¿lo hacemos?' y ella me dijo: 'Dale, amor'. Ella fue la que lo grabó, pero luego no sé lo que pasó", señaló la empresaria de keratinas en la publicación.

Sin embargo, una vez estas declaraciones salieron a la luz, Celis compartió un video en la sala del apartamento, donde estaba viendo una película y descansando. Por este detalle, varios usuarios indicaron que era show de la pareja y que todo se trataba de una estrategia de marketing.