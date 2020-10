De nuevo la cantante de música vallenata Ana Del Castillo es noticia por un video que circula en redes sociales, donde la artista exigía al vigilante de una clínica del norte de Valledupar que la dejara ingresar porque estaba contagiada con covid-19.

Hay que decir que en el video, que es tendencia en las plataformas digitales, la cantante al parecer se encuentra bajo los efectos de alcohol, pues amenaza al vigilante con que quedara sin trabajo si no le permite el acceso.

“Yo te grabo y suspenden a la clínica, si no me abres con los seguidores que yo tengo… ¿quieres que lo haga?, bueno, listo. Lo hago. Si no me abres no tienes trabajo ni tú ni nadie. Tengo Covid, necesito servicio y no me abren”, dice la cantante en el clip.

Ana del Castillo, que permaneció sin taparse el rostro con la mascarilla, durante varios minutos insistió a la seguridad del centro médico que ella no tenía nada que perder, pero que ellos se podría formar un problema mucho mayor.

La artista luego de la negativa del vigilante grabó con su teléfono celular y narró lo que según ella era negligente, pues era positivo para el virus. Sin embargo, trascendió que el novio de la cantante, quien es médico de la clínica y que además está contagiado y hospitalizado por el virus, sería la razón por la que Ana del Castillo quería ingresar al centro médico.

Al final la artista, quien vestía una pijama, se fue sin lograr entrar, y aunque muchos de sus seguidores la apoyaron, otros también cuestionaron el estado en el que llegó al sitio de trabajo de su compañero sentimental, recalcando el no uso de tapabocas.

Horas más tarde la artista vallenata apareció en sus redes sociales, en una ‘parranda’ en compañía de varios amigos, por lo que los seguidores dudan que esté realmente contagiada por el virus.