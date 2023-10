Obreros que despidieron por bailar ‘El Jefe’ rechazaron volver al mismo trabajo: ¿Por qué?

Hace algunos días se conoció un curioso hecho y la radical decisión que tomó un empleador al despedir a tres de sus empleados luego de que se viralizara un video en el que ellos bailan al ritmo de 'El jefe', el sencillo más reciente de Shakira.

La famosa canción cuenta la historia de un jefe que abusa de sus empleados al no pagarles lo que corresponde. "Tengo un jefe de mi*** que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de p**", es una de las frases del tema.

Siendo así, unos obreros aprovecharon las tendencias de redes sociales y se ingeniaron un baile a modo de diversión y con el objetivo de recibir un aumento de sueldo. Sin embargo, nunca creyeron que el video fuera a tener tanto éxito al punto de ser virales.

“Vamos a dedicarle este baile al jefe para que nos suban el sueldo”, dice la frase que acompaña el video en el que los tres obreros de Venezuela bailan la interpretación de la cantante barranquillera y que sigue sumando millones de visualizaciones.

No obstante, ante esto, su jefe no tuvo una reacción positiva y por el contrario, los despidió, situación que han sabido llevar gracias a que dicho video, según dicen, les cambió la vida.