"Oculta su maltrato detrás de humor": Exesposa de Hassam responde al humorista por polémico video

Respuesta de Tatiana Orozco ante el polémico video de Hassam

Esto desató una ola de comentarios, entre los que se encontró los de su expareja sentimental, que no dudó un instante en responder ante esta burla y comentó “Da risa, pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. ¡De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lampara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga”.