"Odio compartir mis espacios", Aida Victoria Merlano dice que las relaciones no son para ella

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, se ha convertido en protagonista de distintas noticias en redes sociales y los medios nacionales, debido a las publicaciones que realiza en sus cuentas personales. La joven ha captado la atención de los curiosos con contenidos sobre sexualidad, vida íntima y relaciones de pareja, dando una muestra de la inteligencia y conocimientos que tiene.

La barranquillera ha estado en el centro de comentarios e inquietudes de sus fieles seguidores de Instagram, ya que vivió un evidente distanciamiento de Lumar Alonso, quien era su pareja sentimental. Pese a que la celebridad no entró en detalles, su silencio y la ausencia del colombiano despertaron toda clase de conclusiones sobre su relación, llevando a entender que todo terminó.

Recientemente, la creadora de contenido causó toda clase de reacciones en sus fans luego de hacer una dinámica de preguntas y respuestas en las que se sinceró sobre su vida sentimental. Merlano no dudó en contestar varias interrogantes sobre su expareja y las ganas de tener otro noviazgo.

Según se observa en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Aida Victoria aclaró si volvería con Lumar, tras la ruptura amorosa que vivieron en 2021. La influencer detalló que, aunque se dieron una oportunidad meses atrás, las cosas no fluyeron y ya no tienen esa opción por el daño que se hicieron mutuamente.

La colombiana aseguró que su relación sentimental logró durar mucho tiempo porque este hombre era como su mejor amigo, su amante y su confidente, por lo que sentía plenitud en varios aspectos de su vida. El amor los hizo luchar e intentar conservar esta unión, pero las cosas no resultaron bien, por más de que insistieron.

No obstante, la modelo agregó que ella no estaba hecha para las relaciones, ya que no le gustaba dar explicaciones a alguien y mucho menos verle la cara todo el tiempo a esa persona amada.

“Siento que no estoy hecha para las relaciones. Odio tener que dar explicaciones, odio compartir mis espacios y mi vida con una persona, odio verle la cara a esa persona todo el tiempo (…) Las relaciones son una mie#$%, pero el amor es una cosa tan linda”, afirmó.