Ola de críticas a Kika Nieto por hablar de una mujer "trozuda"

Kika Nieto se encuentra de nuevo en el centro de las críticas por un controversial video que publicó en su canal oficial de YouTube, donde estaría reaccionando a diferentes videos de los usuarios de la innovadora aplicación Tik Tok.

Sin embargo, pese a que se trata de un video similar a la tendencia que existe en la plataforma de reaccionar y comentar otros videos, lo que causó indignación fue la manera como se expresó la influenciadora de aquellas personas que publicaban sus clips en la red social.

Bajo el título ‘Reaccionando a gente ‘seksy’ en ‘Tiktok’’, Kika Nieto aprovechó para indicar que su intención era hablar de aquellas personas que se creían sexi o que sí lo eran en verdad. Por tal motivo, la colombiana aclaró que estas opiniones eran personales y que a ella no le tenía que gustar lo mismo que a los demás.

En medio de esta dinámica, Nieto habló de un video realizado por una mujer que estaba haciendo ‘twerking’ frente a la cámara y fue allí donde su actitud, comentarios y reacciones molestaron a los internautas, que la criticaron bastante.

“¿Queremos hablar de esto? ¿Es en serio?”, se le escucha decir a la youtuber mientras mira sorprendida el video de la usuaria de Tik Tok.

“Está hermosa. Me encanta que sea ‘trozudita’ y que no le dé pena”, indicó la joven sobre la mujer que bailaba.

Ante estos comentarios, los tuiteros no perdieron la oportunidad de darle palo a la influencer por referirse de esta forma a la apariencia física de alguien más, pues muchos interpretaron que una mujer que no sea completamente delgada debe sentirse incómoda con su aspecto, figura o el tamaño de su cuerpo.

Algunas personas compartieron el fragmento del video donde Kika comenta este video y no dudaron en destacar la sensual figura y belleza que tenía la ‘tiktoker’, mientras arremetían contra la colombiana por este tipo de ideas en medio de cambios sociales que rompen con toda clase de estereotipos.



Kika Nieto diciendo que le encanta que alguien sea “trozudita y que no le de pena” como si la chica tuviera que avergonzarse por su cuerpo. Ella abre la boca y la caga literalmente. pic.twitter.com/4D9pv1TcPU

Kika Nieto crítica los vídeos de las chicas en tok tok que bailan muuy bien. Aquí tenemos un positivo para envidiosa triple hpta. (Perdón la grosería es que ella me altera) ¿Por cierto, que tal que se pusiera a criticar sus propios videos? Le da una embolia de la pena...

Kika Nieto vuelve y la hace "Me encanta que sea trosudita y no le de pena" 🤦🏽‍♂️ no es lo que dice, es como lo dice