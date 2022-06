Padre mandó a su hijo en chanclas al colegio por burlarse de los tenis de un compañero

En redes sociales se volvió viral un video en el que un padre mandó a su hijo en chanclas al colegio, luego de enterarse que se había burlado de un compañero por tener unos tenis que no eran originales de una marca.

“Resulta que mi hijo se está burlando de su compañero por traer tenis “piratas”, entonces ya lo voy a mandar toda la semana en chanclas para que aprenda, para que vea que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades”, dice el padre en el video.

Lea también: Sara Corrales se arrepintió y ya no se casará

El padre del menor le pidió permiso a los directivos del colegio para poderlo grabar dentro de la institución educativa, ya que para él, esta es una forma de darle una lección de respeto y humildad.

“Yo vine desde abajo, yo te he platicado, y no es que seamos millonarios, mijo, pero ya nos cambió la vida para bien. Será por el esfuerzo, será por la suerte, constancia, lo que tú quieras, pero que tú y yo tengamos para comer, para comprar cosas originales, para traer un centavo en la bolsa, no te debe de hacer sentir mejor o superior a otras personas. Ni tampoco estas sandalias deben de hacerte sentir menor o superior”, le manifestó el padre a su hijo.

Lea también: [Video] Lina Tejeiro confiesa que aún quiere a Andy Rivera

Después del regaño, el joven se vio obligado a darle sus tenis favoritos a su compañero.

“¿Por qué te burlas de los tenis piratas de tu compañero? Tú no sabes por lo que está pasando él o su familia, él le está echando ganas por superarse, por estudiar. (...) Agarra esto, son tus tenis favoritos, tú mismo se los vas a reglar a tu compañerito y vas a usar estas sandalias hasta que te compre otros la siguiente semana”, le decía el padre a su hijo mientras le entregaba la caja con sus tenis favoritos.