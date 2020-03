Paola Jara aceptó y habló de su relación con Jessi Uribe

Jessi Uribe y Paola Jara se han convertido en protagonistas de diferentes noticias nacionales debido a los rumores que los señalan de tener un romance desde hace varios meses desde que grabaron un tema juntos.

Sin embargo, tras especulaciones y algunas imágenes filtradas de ambos artistas viajando, Paola Jara decidió romper el silencio con referencia a esta relación que lleva con su colega y aclarar desde su punto de vista toda la situación que le ha afectado su vida personal.

A pesar de que en el pasado jamás habló directamente de este tema, la intérprete de ‘Mala mujer’ aprovechó una entrevista con un programa de entretenimiento nacional para sincerarse y pedir respeto sobre su vida personal, pues muchas personas no saben ni conocen cómo se dio todo.

Le puede interesar: Pa’ quererte plasma la fuerte realidad del aborto en Colombia

“De verdad es algo complicado, delicado, porque no es cualquier cosa; no solamente a mí me afecta, sino que hay otras personas que también están afectadas por eso. Pido respeto con mi vida y con la vida de las personas que estamos involucradas porque no es cualquier cosa”, afirmó la artista colombiana.