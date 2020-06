Los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe han sido el epicentro de comentarios en los últimos meses por su relación, que comenzó -aparentemente- después de que el intérprete de 'Repítela' terminara su matrimonio de diez años con Sandra Barrios, mamá de sus cuatro hijos.

A propósito de la reciente portada de la Revista Vea, de la que Jessi es protagonista con sus primogénitos por el mes del padre, la periodista Vanessa de La Torre decidió poner fin a los rumores y preguntarle a Paola si ya conocía a los hijos de su novio y cómo es su relación con ellos.

La artista popular no tuvo problema en responder que aún no los conoce en persona y sostuvo que ese momento no ha llegado porque su amorío "no ha sido nada fácil".

"Soy muy respetuosa con ese tema, sé perfectamente de sus hijos, sé que son lo más grande e importante para él, entonces, creo que llegará el momento para que pueda conocerlos y de pronto compartir con ellos, pero creo que debe pasar como más tiempo".

“Todavía es como muy temprano y para nadie es un secreto que nuestra relación ha sido muy difícil, de odios y amores. Entonces, creo que todo a su tiempo; llegará a su momento”, agregó.

Cade recordar que su tour 'La conquista' ha estado entre ojos. Semanas atrás, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron una serie de conciertos y presentaciones virtuales durante la cuarentena para poder compartir de cerca con sus fieles seguidores y no frenar sus pasos en la industria musical. Este evento cuenta con boletería y beneficios para el público, dependiendo del tipo de compra y acceso que se adquiera.

Sin embargo, varios de sus fanáticos se mostraron en desacuerdo y criticaron el hecho de que se cobren los shows no presenciales. Muchos hasta propusieron solamente crear listas de reproducción en plataformas digitales y disfrutar de la misma música “gratis”.