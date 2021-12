Paola Jara le hizo curiosa broma a Jessi Uribe por quedarse sin voz

Hace pocos días, el cantante popular Jessi Uribe en pleno concierto se quedó sin voz y tuvo que asistir a un centro médico para ser atendido; la recomendación fue guardar reposo vocal.

Para Jessi Uribe esta infortunada complicación de salud representó el aplazamiento de varias presentaciones que ya tenía programadas.

En sus redes sociales, Paola Jara, le hizo una broma sobre su obligado silencio.

“Lo mejor de que no pueda hablar el niño está semana, porque está en reposo vocal, es que no me van a echar cantaleta por una semana”, expresó Paola Jara.

Entre risas agregó que su esposo ya no iba a poder contestarle nada.

La pareja se ha tomado el tema con humor y los seguidores del cantante esperan su pronta recuperación para volver a verlo en vivo.