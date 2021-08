Paola Jara no aguantó más el matoneo en redes sociales y lloró

A causa de esto, Jessi Uribe ha tenido que aclarar en repetidas ocasiones que no hubo ninguna clase de traición e infidelidad. De todos modos, Paola Jara sigue recibiendo delicadas ofensas que ha preferido no responder.

Por el contrario, Jessi Uribe no se ha quedado con las ganas y so ha respondido a los malos comentarios, en más de una oportunidad.

Paola Jara recientemente dio una entrevista a RCN, en la que mencionó a estos usuarios de las redes sociales y lo que le hacen sentir con sus mensajes negativos e hirientes. La cantante, de 38 años, expresó que por más fuerte que sea hay momentos en donde la invaden una serie de sentimientos.

Vea aquí: Elevaron a $50 millones la recompensa por asesinos de víctima de robo en Bogotá

"Sí, también he llorado poquito, pero he llorado. Quienes me conocen de verdad creo que no necesitan mis explicaciones y los que no me conocen, desafortunadamente no tengo nada para decirles, porque pues deberían tomarse el tiempo. Creo que los seres humanos debemos trabajar en eso no podemos estar señalando y criticando o juzgando cuando no conocemos a las personas", aclaró Paola Jara.

La cantante paisa, se está preparando para una nueva gira con la que visitará diferentes ciudades de Estados Unidos. Con su música ha logrado cruzar fronteras, conquistando nuevo público.